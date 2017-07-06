В трех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 69 населенных пунктов.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Так, по данным ГСЧС, вечером 5 июля на территории Закарпатской и Львовской областей в связи с осложнением погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты, были обесточены 35 населенных пунктов: во Львовской - 17 н.п, в Закарпатской - 18 н.п.

Кроме того, остаются без электроснабжения 33 населенных пункта в Черкасской области, которые были обесточены 4 июля.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, июля в Украине местами пройдут дожди, на юге до +29°.