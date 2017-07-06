Сегодня в Киеве будет пасмурно, днем до +21°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 июля, в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер западный и северо-западный, до 6.9 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 21:11.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в Украине местами пройдут дожди, на юге до +29°.

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