В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге до +29° (карта)

08:03, 6 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 июля в Украине местами пройдут дожди, на юге до +29°.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди, местами с грозами. Температура до +29°.

На западе Украины в четверг местами пройдут дожди. Днем столбик термометра поднимется до +21°.

В северных областях практически без осадков, температура - до +22°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +26°.

Прогноз на 6 июля / УНИАН
Прогноз на 6 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 июля — мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".

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