Адское лето: Черногорию охватили пожары, а Кипр - экстремальная жара (видео)

На туристических курортах Европы на отдыхающих ждет аномальная жара и даже пожары.

В Черногории огонь приблизился к курортному городу Тиват. С побережья страны эвакуировали туристов, пожарным удается контролировать пламя, информации о пострадавших пока не поступало.

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А на Кипре столбик термометра поднялся до 44,6 градуса по Цельсию. Из-за жары в стране погибли уже двое пожилых женщин.

Как сообщала Погода УНИАН, на юго-западе США установилась экстремальная жара, температура порой достигает 48 градусов по Цельсию. Из-за высокой температуры воздуха на улицах Аризоны начали плавится мусорные баки и другие пластиковые изделия.