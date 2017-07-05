В нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение (карта)

В пяти областях Украины ожидаются ливни.

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Ночью и утром 6 июля в нескольких западных областях Украины ожидаются ливни, грозы и шквалы. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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"6 июля ночью и утром на Закарпатье, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

meteo.gov.ua

Как сообщала Погода УНИАН, до конца суток 5 июля в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер.