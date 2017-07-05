В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

Согласно данным Погода УНИАН, 6 июля в столице без осадков, днем до +22°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:53, а зайдет в 21:10.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 июля, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +29°.

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