Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге днем до +29° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 июля, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +29°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке без осадков, температура днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура до +29°.

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На западе Украины в четверг ожидаются осадки. Днем до +21°.

В северных переменная облачность, в Черниговской области пройдет ливень. Температура до +22°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +26°.

Согласно народному прогнозу, 6 июля — мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".

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