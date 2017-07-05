Спасатели предупреждают о пожарной опасности в отдельных областях Украины

15:45, 5 июля 2017
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В течение 5-8 июля во многих регионах Украины будет наблюдаться высокая пожарная опасность.

Спасатели предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС
Спасатели предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В частности, 5-8 июля в большинстве районов Харьковской, Полтавской и Черкасской областей, местами в Сумской, Луганской и Херсонской областях ожидается высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в течение 6-7 июля на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды.

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