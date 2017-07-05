На реках западной Украины ожидается повышение уровней воды

14:31, 5 июля 2017
598
0

В течение 6-7 июля на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды.

На реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia
На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине без осадков, на юге днем до +28° (карта)

Так, в связи с ожидаемыми осадками 6-7 июля на реках Закарпатья, бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков.

Напомним, в Украине остаются обесточенными в результате непогоды 52 населенных пункта в двух областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео) Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей