Синоптик рассказала, когда в Киеве воцарится жара (карта)

13:17, 5 июля 2017
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На следующей неделе в Киев снова придет жаркая погода.

В столицу вернется жара / фото УНИАН
В столицу вернется жара / фото УНИАН

До конца недели в столице ночью будет холодно, утром - свежо, с натяжкой тепло днем. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"А вот 10-11 июля в столицу снова придет жаркая погода, +30 и выше", - говорится в ее прогнозе.

В столицу вернется жара / facebook.com/tala.didenko
В столицу вернется жара / facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Погода УНИАН, синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июль 2017 года.

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"Средняя месячная температура предполагается +18-22° с (в горных районах +15-16°), что близко к средним многолетним значениям", - рассказали в Укргидрометцентре.

Месячное количество осадков ожидается на севере Левобережья, в Карпатах и Прикарпатье 52-100 мм (в Карпатах до 160 мм), что несколько меньше, на остальной территории Украины 40-105 мм (на Закарпатье до 141 мм), в пределах средних многолетних значений.

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