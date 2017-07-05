Синоптик рассказала, когда в Киеве воцарится жара (карта)

На следующей неделе в Киев снова придет жаркая погода.

В столицу вернется жара / фото УНИАН

До конца недели в столице ночью будет холодно, утром - свежо, с натяжкой тепло днем. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"А вот 10-11 июля в столицу снова придет жаркая погода, +30 и выше", - говорится в ее прогнозе.

В столицу вернется жара / facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Погода УНИАН, синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июль 2017 года.

Читайте также В Херсонской области побережье Черного моря за считанные минуты засыпало градом размером с перепелиное яйцо (видео)

"Средняя месячная температура предполагается +18-22° с (в горных районах +15-16°), что близко к средним многолетним значениям", - рассказали в Укргидрометцентре.

Месячное количество осадков ожидается на севере Левобережья, в Карпатах и Прикарпатье 52-100 мм (в Карпатах до 160 мм), что несколько меньше, на остальной территории Украины 40-105 мм (на Закарпатье до 141 мм), в пределах средних многолетних значений.