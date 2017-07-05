Синоптик рассказала, когда в Киеве воцарится жара (карта)
На следующей неделе в Киев снова придет жаркая погода.
До конца недели в столице ночью будет холодно, утром - свежо, с натяжкой тепло днем. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"А вот 10-11 июля в столицу снова придет жаркая погода, +30 и выше", - говорится в ее прогнозе.
Как сообщала Погода УНИАН, синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июль 2017 года.
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"Средняя месячная температура предполагается +18-22° с (в горных районах +15-16°), что близко к средним многолетним значениям", - рассказали в Укргидрометцентре.
Месячное количество осадков ожидается на севере Левобережья, в Карпатах и Прикарпатье 52-100 мм (в Карпатах до 160 мм), что несколько меньше, на остальной территории Украины 40-105 мм (на Закарпатье до 141 мм), в пределах средних многолетних значений.
Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°