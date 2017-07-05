Уровень воды в реке Сицзян в Китае превысил опасную отметку

13:04, 5 июля 2017
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Уровень воды в реке Сицзян в черте города Чанша (провинция Чунань) достиг 38,95 м.

Уровень воды в реке Сицзян в Китае превысил опасную отметку / Xinhua
Уровень воды в реке Сицзян в Китае превысил опасную отметку / Xinhua

Данная отметка на 2,95 м выше нормы, а уровень воды в реке продолжает повышаться, передает Xinhua со ссылкой на данные гидрологической станции Чанша.

В Японии 23 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться из-за угрозы наводнений

Отмечается, что в городе применяются экстренные меры противопаводковой защиты.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений на юге Китая погибли 56 человек, 22 пропали без вести. 

Всего пострадали более 11 млн человек, были разрушены 27 тыс. построек, серьезно повреждены 37 тыс. строений.

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