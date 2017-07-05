В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

До конца суток 5 июля в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер.

На Киевщине объявили штормовое предупреждение / dailymail.co.ru

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, в ближайший час с удержанием до конца суток 5 июля по Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украине вследствие непогоды остаются обесточенными 52 населенных пункта в двух областях. В частности, в Черкасской области - 43, в Донецкой - 9.