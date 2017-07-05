В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

12:10, 5 июля 2017
1628
0

До конца суток 5 июля в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер.

На Киевщине объявили штормовое предупреждение / dailymail.co.ru
На Киевщине объявили штормовое предупреждение / dailymail.co.ru

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине без осадков, на юге днем до +28° (карта)

Так, в ближайший час с удержанием до конца суток 5 июля по Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украине вследствие непогоды остаются обесточенными 52 населенных пункта в двух областях. В частности, в Черкасской области - 43, в Донецкой - 9.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей