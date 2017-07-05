В Японии из-за ливней эвакуируют почти 20 тысяч человек (видео)

19,7 тыс. человек на западном побережье Японского моря префектуры Симанэ должны срочно эвакуироваться из-за ливней.

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Ранее в этом районе был объявлен режим "особой тревоги" из-за опасности затоплений и оползней в результате рекордно сильных ливней, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство "Киодо".

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По данным метеорологов, степень угрозы превышает все известные до сих пор пределы.

Местных жителей призывают следовать указаниям властей об эвакуации или, если выйти на улицу представляется небезопасным, подняться на второй этаж дома.

За сутки в ряде районов префектуры Симанэ выпало 350 миллиметров осадков. Превышена месячная норма для июля.

Напомним, в результате наводнений на юге Китая погибли 56 человек, 22 пропали без вести.