У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

10:34, 5 июля 2017
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В среду, 5 июля, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Швейцарии произошло самое сильное землетрясение за последние 10 лет

Эпицентр подземных толчков располагался в 107 км на юг от острова Рауль. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.

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