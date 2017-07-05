В результате непогоды в двух областях Украины 52 населенных пункта остаются обесточенными

09:30, 5 июля 2017
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В Украине по состоянию на утро остаются обесточенными в результате непогоды 52 населенных пункта в двух областях.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС
Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 5 июля остаются обесточенными 52 населенных пункта в двух областях, а именно: Черкасская - 43, Донецкая - девять (частично город Мариуполь (61 трансформаторная подстанция)", - говорится в сообщении.

В Киеве сегодня до +21°, без осадков

При этом отмечается, что бригады облэнерго продолжают восстановление электроснабжения населенных пунктов.

"4 июля восстановлено электроснабжение 78 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Сумская - 55, Черкасская - 15, Кировоградская - пяти и Черниговская - трёх, которые были обесточены с 1 на 2 июля", - сказано в сообщении.

Напомним, в среду, 5 июля, в Украине без осадков, на юге до +28°.

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