В результате непогоды в двух областях Украины 52 населенных пункта остаются обесточенными
В Украине по состоянию на утро остаются обесточенными в результате непогоды 52 населенных пункта в двух областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 5 июля остаются обесточенными 52 населенных пункта в двух областях, а именно: Черкасская - 43, Донецкая - девять (частично город Мариуполь (61 трансформаторная подстанция)", - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что бригады облэнерго продолжают восстановление электроснабжения населенных пунктов.
"4 июля восстановлено электроснабжение 78 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Сумская - 55, Черкасская - 15, Кировоградская - пяти и Черниговская - трёх, которые были обесточены с 1 на 2 июля", - сказано в сообщении.
Напомним, в среду, 5 июля, в Украине без осадков, на юге до +28°.
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