В Киеве сегодня до +21°, без осадков

08:30, 5 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 июля в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер западный и северо-западный, до 6.9 м/с.

Первый месяц лета в Киеве был на 1,8° теплее климатической нормы

Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 21:11. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 5 июля, в Украине без осадков, на юге до +28°.

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