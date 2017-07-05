Сегодня в Украине без осадков, на юге днем до +28° (карта)

08:03, 5 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 июля, в Украине без осадков, на юге до +28°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.

На западе Украины в среду облачно с прояснениями. Днем столбик термометра поднимется до +24°.

В северных областях без осадков, температура - до +21°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +25°.

Прогноз на 5 июля / УНИАН
Прогноз на 5 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

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