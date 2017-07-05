Очевидцы поделились впечатлениями от увиденного на Херсонщине огромного града (видео)

Люди сравнивают град с перепелиными яйцами, черешней и алычой. И местные, и приезжие говорят, что такого здесь не видели никогда.

Непогода прошла без пострадавших / скриншот

Побережье Черного моря на Херсонщине засыпало льдом. Во время июльской зимы на пляже сыпался град размером с перепелиное яйцо.

Об этом говорится в вечернем сюжете ТСН.

Набережную Лазурного покрыло градом за считанные минуты. Очевидцы снимали необычную причуду погоды на свои мобильные телефоны. "Где-то в три часа утра начался гром. Был дождь. А потом в семь часов утра я услышала, что тарабанит что-то по подоконнику. Я выглянула в окно – ну, где-то был такой огромный град", - рассказала отдыхающая Раиса из Полтавы.

Люди сравнивают град с перепелиными яйцами, черешней и алычой. И местные, и приезжие говорят, что такого здесь не видели никогда. Непогода прошла без пострадавших. По мнению очевидцев, это просто повезло, что град пошел утром, когда большинство только просыпалась.

Град повредил несколько крыш в старых деревянных домиках, местами побил овощи, виноград и фруктовые деревья. Досталось и автомобилям. Владимир из Днепропетровска говорит, поедет домой на битой машине, ведь накрыть ее просто не успел. Теперь у него потрескавшееся стекло и помятые металлические детали там, где попадали особо крупные куски льда.

После непогоды на побережье прохладно. Однако отдыхающие говорят, что купаться после дождя – одно удовольствие, ибо вода теплее, чем воздух. Уже в среду, обещают синоптики, на Херсонщине снова будет жарко. Поэтому курортники вернутся домой не только с фотографиями уникального града, но и с загаром.

Как уже сообщалось, в Сети распространяют видео с курортного городка Лазурное, которое накрыло градом все побережье. Отдыхающие снимают, как пляж и набережную за считанные минуты засыпает град величиной с перепелиное яйцо. А на фотографиях из Железного порта, видно, что пляж обильно покрытый льдом, побережье стало просто белым. Курортники прятались в своих жилищах, но охотно снимали необычную для лета картину.