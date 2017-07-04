Синоптики дали прогноз на июль в Украине: прохладно и засушливо

19:51, 4 июля 2017
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В Украине ожидается прохладный и сухой июль.

Июнь в Украине не будет жарким / фото УНИАН
Июнь в Украине не будет жарким / фото УНИАН

Синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июль 2017 года.

"Средняя месячная температура предполагается +18-22° с (в горных районах +15-16°), что близко к средним многолетним значениям", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Украину идет антициклон "Франсуаз" - синоптик (карты)

Месячное количество осадков ожидается на севере Левобережья, в Карпатах и Прикарпатье 52-100 мм (в Карпатах до 160 мм), что несколько меньше, на остальной территории Украины 40-105 мм (на Закарпатье до 141 мм), в пределах средних многолетних значений.

Как сообщала Погода УНИАН, в нескольких областях Украины на протяжении 4-5 июля ожидаются грозы, шквалы и порывы ветра.

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