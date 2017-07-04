В Херсонской области побережье Черного моря за считанные минуты засыпало градом размером с перепелиное яйцо (видео)

О пострадавших или разрушениях к чрезвычайникам пока никто не обратился.

В Сети распространяют видео с курортного городка Лазурное, все побережье которого покрыто градом. Отдыхающие снимают, как пляж и набережную за считанные минуты засыпает град размером с перепелиное яйцо, говорится в сюжете ТСН.

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А на фотографиях из Железного порта видно, что пляж обильно покрытый льдом, побережье стало просто белым. Курортники прятались в своих жилищах, но охотно снимали необычную для лета картину.

Очевидцы отметили, что такого мощного града в Херсонской области в начале июля еще не видели. А кто-то даже шутил, что теперь на морском курорте можно организовывать зимние развлечения.

Как сообщала Погода УНИАН, до конца суток 4 июля в Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалы 25-28 м/сек.