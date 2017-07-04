Несколько областей Украины накроют сильные ливни и град (карта)

17:52, 4 июля 2017
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В нескольких областях Украины на протяжении 4-5 июля ожидаются грозы, шквалы и порывы ветра.

ГСЧС предупреждает о сильных грозы и град / фото УНИАН
ГСЧС предупреждает о сильных грозах и граде / фото УНИАН

До конца суток 4 июля в Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалы 25-28 м/сек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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В Херсонской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях местами грозы.

5 июля ночью в Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях также прогнозируют грозы.

meteo.gov.ua
meteo.gov.ua

Как сообщала Погода УНИАН, 4 июля на востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение.

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