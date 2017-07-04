В Украину идет антициклон "Франсуаз" - синоптик (карты)
Днем повсюду в Украине сухо малооблачно и умеренно тепло.
Антициклоны "Гизела" и "Франсуаз" в зоне своего влияния организуют преимущественно сухую погоду. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Мы завтра будем любоваться солнцем благодаря "Франсуазу". То есть в Украине будет сухо", - говорится в ее сообщении.
"Хвост" скандинавского циклона заденет Украину - будут идти грозовые дожди (карта)
По прогнозу Диденко, "хвост" фронта от циклона или "Саверио", или "Тилля" махнет по северу, а также еще останется влажная погода в восточных областях.
"Значит, ночью что-то покапает в Житомирской, Киевской и Черниговской областях и дожди с грозами пройдут на востоке Украины", - обещает синоптик.
Днем - везде сухо малооблачно и умеренно тепло. Ночью, утром, вечером - холодновато. Кроме того, ожидается ветер.
Как сообщала Погода УНИАН, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +28°.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+29°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +16°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°