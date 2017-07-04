В Украину идет антициклон "Франсуаз" - синоптик (карты)

Днем повсюду в Украине сухо малооблачно и умеренно тепло.

В Украине ожидается сухая теплая погода / flickr.com/photos/isasza

Антициклоны "Гизела" и "Франсуаз" в зоне своего влияния организуют преимущественно сухую погоду. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Мы завтра будем любоваться солнцем благодаря "Франсуазу". То есть в Украине будет сухо", - говорится в ее сообщении.

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По прогнозу Диденко, "хвост" фронта от циклона или "Саверио", или "Тилля" махнет по северу, а также еще останется влажная погода в восточных областях.

facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko

"Значит, ночью что-то покапает в Житомирской, Киевской и Черниговской областях и дожди с грозами пройдут на востоке Украины", - обещает синоптик.

Днем - везде сухо малооблачно и умеренно тепло. Ночью, утром, вечером - холодновато. Кроме того, ожидается ветер.

Как сообщала Погода УНИАН, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +28°.