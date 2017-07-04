В Киеве завтра будет прохладно и без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 июля, в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер западный и северо-западный, до 5.8 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:53, а зайдет в 21:11.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +28°.

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