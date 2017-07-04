В Украине завтра без осадков, на юге температура до +28° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +28°.

В Украине завтра без осадков / mosaicon.hu

На востоке без осадков, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, местами ожидаются осадки. Температура до +28°.

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На западе Украины в среду облачно с прояснениями. Днем до +24°.

В северных областях без осадков, температура - до +21°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

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