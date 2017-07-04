В Украине завтра без осадков, на юге температура до +28° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +28°.
На востоке без осадков, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, местами ожидаются осадки. Температура до +28°.
Первый месяц лета в Киеве был на 1,8° теплее климатической нормы
На западе Украины в среду облачно с прояснениями. Днем до +24°.
В северных областях без осадков, температура - до +21°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +25°.
Согласно народному прогнозу, 5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.
Прогноз погоды в Украине на среду, 5 июля
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+29°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +16°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 751 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков: 71 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей