Число жертв наводнений на юге Китая увеличилось до 56 человек

В результате наводнений на юге Китая погибли 56 человек, 22 пропали без вести.

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Всего от сильных дождей пострадали 11 провинций, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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Проливные дожди вызвали наводнения, сход оползней и другие стихийные бедствия в провинциях Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань, а также в городе Чунцин и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Всего пострадали более 11 млн человек, 56 человек погибли, 22 пропали без вести. Были разрушены 27 тыс. построек, серьезно повреждены 37 тыс. строений.

Напомним, 23 тысячи жителей префектуры Ниигата (Япония) получили рекомендации об эвакуации из-за опасности оползней и схода лавин в результате ливневых дождей.