В Испании из-за лесного пожара эвакуировали около 400 человек

14:32, 4 июля 2017
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Около 400 человек эвакуировали в испанской провинции Уэльва из-за лесного пожара.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На севере города Эль-Кампильо и в поселке Трасласьерра эвакуировали 250 человек. Также 140 человек были вывезены из центра для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями в Эль-Кампильо, передает "РИА Новости" со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям Андалусии.

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Отмечается, что с огнем борются 130 пожарных и 19 самолетов-амфибий и вертолетов.

Напомним, лесной пожар в центре Португалии, в результате которого погибли 64 человека, еще 204 получили ранения, полностью локализован.

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