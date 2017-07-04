В Испании из-за лесного пожара эвакуировали около 400 человек
Около 400 человек эвакуировали в испанской провинции Уэльва из-за лесного пожара.
На севере города Эль-Кампильо и в поселке Трасласьерра эвакуировали 250 человек. Также 140 человек были вывезены из центра для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями в Эль-Кампильо, передает "РИА Новости" со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям Андалусии.
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Отмечается, что с огнем борются 130 пожарных и 19 самолетов-амфибий и вертолетов.
Напомним, лесной пожар в центре Португалии, в результате которого погибли 64 человека, еще 204 получили ранения, полностью локализован.
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