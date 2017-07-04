Жертвами наводнений в Китае стали 16 человек

В результате наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая 16 человек погибли, 10 пропали без вести.

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Мощные дожди начались в регионе 1 июля, в результате чего эвакуировали более 90 тыс. человек, передает Xinhua со ссылкой на местную администрацию.

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Наводнения разрушили более 600 и повредили 6,5 тыс. жилых построек. Прямой экономический ущерб пострадавшим территориям оценивается в 428 млн долл. США.

Так, в уезде Цюаньчжоу была подтверждена гибель восьми человек, девять числятся пропавшими без вести, еще 34 получили травмы.

Отмечается, что в более чем 60 реках в Южном Китае уровень воды уже превысил опасную отметку из-за непрекращающихся в последние дни дождей.

Напомним, 23 тысячи жителей префектуры Ниигата (Япония) получили рекомендации об эвакуации из-за опасности оползней и схода лавин в результате ливневых дождей.