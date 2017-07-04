В Японии 23 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться из-за угрозы наводнений

12:25, 4 июля 2017
731
0

23 тысячи жителей префектуры Ниигата (Япония) получили рекомендации об эвакуации из-за опасности оползней и схода лавин в результате ливневых дождей.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В префектуре за 72 часа выпало до 300 мм осадков, что превышает месячную норму июля, передает "РИА Новости" со ссылкой на местные власти.

На востоке Китая в результате наводнения погибли семь человек

Метеорологи предупреждают, что продолжающиеся дожди могут привести к разливу рек, оползням и сходу горных селей.

Ожидается, что до утра 5 июля в регионе может выпасть до 200 мм осадков, в том числе местами – до 50 мм в час. Жителям наиболее опасных районов рекомендовано остаться на эвакопунктах на ночь, до прекращения дождя.

Напомним, в результате схода селевого потока в китайской провинции Хунань погибли пять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео) В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей