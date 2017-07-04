В Японии 23 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться из-за угрозы наводнений

23 тысячи жителей префектуры Ниигата (Япония) получили рекомендации об эвакуации из-за опасности оползней и схода лавин в результате ливневых дождей.

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В префектуре за 72 часа выпало до 300 мм осадков, что превышает месячную норму июля, передает "РИА Новости" со ссылкой на местные власти.

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Метеорологи предупреждают, что продолжающиеся дожди могут привести к разливу рек, оползням и сходу горных селей.

Ожидается, что до утра 5 июля в регионе может выпасть до 200 мм осадков, в том числе местами – до 50 мм в час. Жителям наиболее опасных районов рекомендовано остаться на эвакопунктах на ночь, до прекращения дождя.

Напомним, в результате схода селевого потока в китайской провинции Хунань погибли пять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.