В Японии 23 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться из-за угрозы наводнений
23 тысячи жителей префектуры Ниигата (Япония) получили рекомендации об эвакуации из-за опасности оползней и схода лавин в результате ливневых дождей.
В префектуре за 72 часа выпало до 300 мм осадков, что превышает месячную норму июля, передает "РИА Новости" со ссылкой на местные власти.
На востоке Китая в результате наводнения погибли семь человек
Метеорологи предупреждают, что продолжающиеся дожди могут привести к разливу рек, оползням и сходу горных селей.
Ожидается, что до утра 5 июля в регионе может выпасть до 200 мм осадков, в том числе местами – до 50 мм в час. Жителям наиболее опасных районов рекомендовано остаться на эвакопунктах на ночь, до прекращения дождя.
Напомним, в результате схода селевого потока в китайской провинции Хунань погибли пять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
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