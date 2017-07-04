В Чили произошло мощное землетрясение

Во вторник, 4 июля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 101 км на северо-восток от города Икике. Очаг землетрясения залегал на глубине 91,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.