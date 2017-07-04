На востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение

10:30, 4 июля 2017
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Сегодня, 4 июля, в восточных и южных регионах Украины ожидается сильный ветер.

На востоке и юге объявили штормовое предупреждение / Югополис
На востоке и юге объявили штормовое предупреждение / Югополис

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Днем 4 июля в южных регионах порывы ветра 15-20 м/с; в южных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами грозы", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +28°.

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