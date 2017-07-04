В четырех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными более 120 населенных пунктов

09:23, 4 июля 2017
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В четырех областях Украины из-за непогоды остается обесточенным 121 населенный пункт.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС
Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Черкасской области без электроснабжения остаются 58 н. п., в Сумской - 55, в Кировоградской - 5 и в Черниговской - 3.

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3 июля было восстановлено электроснабжение в 94 населенных пунктах в пяти областях, обесточенных в ночь с 1 на 2 июля в результате сложных погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 4 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +28°.

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