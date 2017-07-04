В Киеве сегодня без осадков, днем до +23°

08:30, 4 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 июля, в столице без осадков, днем до +23°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.

Первый месяц лета в Киеве был на 1,8° теплее климатической нормы

Солнце в столице взошло в 04:52, а зайдет в 21:11. 

Как сообщал УНИАН, 4 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +28°.

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