В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и востоке до +28° (карта)

08:03, 4 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +28°.

В Украине сегодня местами ожидаются грозы / УНИАН
В Украине сегодня местами ожидаются грозы / УНИАН

На востоке грозы, температура днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура до +28°.

На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Днем столбик термометра поднимется до +23°.

В северных областях без осадков, температура - до +23°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +24°.

Прогноз на 4 июля / УНИАН
Прогноз на 4 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

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