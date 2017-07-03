Завтра в Украине практически без осадков, на юге и востоке до +28° (видеопрогноз)

16:30, 3 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 июля, в Украине практически без осадков, на юге и востоке до +28°.

В Украине завтра практически без осадков / 7-themes.com
В Украине завтра практически без осадков / 7-themes.com

На востоке пройдут дожди с грозами, температура днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, местами ожидаются осадки. Температура до +28°.

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На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Днем до +23°.

В северных областях без осадков, температура - до +23°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

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