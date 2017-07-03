Завтра в Украине практически без осадков, на юге и востоке до +28° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 июля, в Украине практически без осадков, на юге и востоке до +28°.
На востоке пройдут дожди с грозами, температура днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, местами ожидаются осадки. Температура до +28°.
Погода на неделю: в Украине спадет жара, во всех регионах будет практически без осадков (карта)
На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Днем до +23°.
В северных областях без осадков, температура - до +23°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +24°.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 4 июля
Согласно народному прогнозу, 4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 751 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков: 71 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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