В результате извержения вулкана в Индонезии пострадали десять человек

Десять туристов пострадали в результате извержения вулкана в индонезийской провинции Центральная Ява.

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Извержение вулкана произошло 2 июля, высота выброса пепла достигла 50 м, передает Xinhua со ссылкой на официальные источники.

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Национальное агентство вулканологии Индонезии уже закрыло для посетителей кратер Селери - один из десяти кратеров в районе вулкана.

В Национальном агентстве Индонезии по ликвидации последствий бедствий сообщили, что в результате извержения пострадали десять туристов. Все они были доставлены в больницу.

Напомним, 30 мая в японской префектуре Кагосима произошло мощное извержение вулкана Сакурадзима.