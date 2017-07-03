Первый месяц лета в Киеве был на 1,8° теплее климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +20,0°, что на 1,8° выше климатической нормы.

Июнь в Киеве был теплее климатической нормы / holy-mozart.livejournal.com

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

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Прохладнее всего в столице было 4 июня, когда минимальная температура опустилась до +6,9°, а теплее всего было 29 июня, когда максимальная температура в тени достигла +33,2°.

В июне в Киеве выпало всего 27 мм осадков, что составило 37% климатической нормы.

В первом полугодии температура воздуха в Киеве превысила климатическую норму на 1,9°, однако осадков выпало 172 мм, что составляет лишь 56% от полугодовой нормы.

В обсерватории отмечают, что такая погода принесла дополнительные хлопоты аграриям Киевской области.

Напомним, 3 июля в столице без осадков, днем до +23°.