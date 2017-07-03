Затопленные улицы, поврежденные дома, 17 пострадавших: на выходных Украину накрыли грозы (видео)

Более 700 населенных пунктов остались без электричества.

Из-за грозы пострадали шесть областей Украины / фото УНИАН

1 июля настоящий потоп после грозы произошел возле метро «Левобережная» в столице. Автомобили просто плыли по дороге, которую реконструировали перед Евровидением.

Под воду ушла улица Байковая – на участке под железнодорожным мостом. Ветка, которая упала в результате сильного урагана, травмировала туриста в центре Киева. Разгулялась непогода и на Русановке. На Борщаговке ветер вырвал с корнем огромное дерево. В Богдановке Киевской области выпал град размером с теннисный мяч.

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Под Киевом на трассу упало дерево и блокировало движение из Чернигова. На Волыни деревья, поваленные ветром, повредили автомобили.

Вследствие непогоды в Украине пострадали 17 человек, из них – 1 ребенок. В шести областях без электричества остались 745 населенных пунктов. Повреждено 8 школ, повалены сотни деревьев. ГСЧС предупреждает, что 3 июля 2017 года на западе Украины ожидаются дожди с грозами.