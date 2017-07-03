Затопленные улицы, поврежденные дома, 17 пострадавших: на выходных Украину накрыли грозы (видео)
Более 700 населенных пунктов остались без электричества.
1 июля настоящий потоп после грозы произошел возле метро «Левобережная» в столице. Автомобили просто плыли по дороге, которую реконструировали перед Евровидением.
Под воду ушла улица Байковая – на участке под железнодорожным мостом. Ветка, которая упала в результате сильного урагана, травмировала туриста в центре Киева. Разгулялась непогода и на Русановке. На Борщаговке ветер вырвал с корнем огромное дерево. В Богдановке Киевской области выпал град размером с теннисный мяч.
Новая неделя начнется с мощных гроз на западе, а восток будет страдать от жары
Под Киевом на трассу упало дерево и блокировало движение из Чернигова. На Волыни деревья, поваленные ветром, повредили автомобили.
Вследствие непогоды в Украине пострадали 17 человек, из них – 1 ребенок. В шести областях без электричества остались 745 населенных пунктов. Повреждено 8 школ, повалены сотни деревьев. ГСЧС предупреждает, что 3 июля 2017 года на западе Украины ожидаются дожди с грозами.
Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°