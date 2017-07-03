Спасатели предупреждают о грозах и граде на западе и юге Украины

Сегодня, 3 июля, в южных и западных областях ожидаются грозы и сильный ветер.

На западе и юге ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"3 июля в южных и западных областях местами гроза, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 3 июля в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 215 населенных пунктов.

Так, в Сумской области обесточены 109 н. п., Черкасской – 76 н. п., Кировоградской – 17 н. п., Киевской – 9 н. п. и Черниговской – 4 н. п.