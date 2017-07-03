Погода на неделю: в Украине спадет жара, во всех регионах будет практически без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, сильная жара в Украине на этой неделе спадет, осадков практически не будет.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. Наиболее жаркая погода будет на юге и востоке - до +32°. На севере столбик термометра поднимется до +24°, в центре до +27°. На западе обещают +22°.
Во вторник, 4 июля, по стране практически без осадков. Днем на юге и востоке до +28°, в остальных регионах +21°...+25°.
В среду, 5 июля, без осадков. Днем на юге ожидается до +29°.
В четверг в Украине ожидается переменная облачность. Ночью по стране +9°...+16°, днем на юге до +29°.
В пятницу солнечно и без осадков. На юге местами до +27°, в остальных регионах +20°...+25°.
8 и 9 июля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и севере - до +12°, на остальной территории +13°…+16°. Днем температура по стране +21°...+26°. В воскресенье ночью на западе и востоке до +13°, днем в Украине +22°...+27°.
Народный прогноз
3 июля - день Мефодия. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней. 4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +23°
5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.
6 июля — мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон". 7 июля — Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана — орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная — будут грибы.
8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда. 9 июля - день Давида Земляничника. С этого времени начинают собирать землянику.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°