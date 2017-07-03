В Японии из-за угрозы наводнения эвакуируют более 3 тысяч человек

11:34, 3 июля 2017
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Более трех тысяч человек в японской префектуре Ниигата получили указание эвакуироваться из-за угрозы наводнения.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за сильных дождей река Какидзакигава в городе Дзеэцу может выйти из берегов, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство "Киодо".

Почти 200 тыс. жителям Японии рекомендовано эвакуироваться из-за ливней

Отмечается, что в зоне возможного затопления находятся 1159 жилищ, и 3308 проживающих в них людей должны переместиться в безопасные места для эвакуации.

Напомним, в результате схода селевого потока в китайской провинции Хунань погибли пять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

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