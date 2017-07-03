В Японии из-за угрозы наводнения эвакуируют более 3 тысяч человек

Более трех тысяч человек в японской префектуре Ниигата получили указание эвакуироваться из-за угрозы наводнения.

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Из-за сильных дождей река Какидзакигава в городе Дзеэцу может выйти из берегов, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство "Киодо".

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Отмечается, что в зоне возможного затопления находятся 1159 жилищ, и 3308 проживающих в них людей должны переместиться в безопасные места для эвакуации.

Напомним, в результате схода селевого потока в китайской провинции Хунань погибли пять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.