В Китае в результате схода селевого потока погибли пять человек (фоторепортаж)
В результате схода селевого потока в китайской провинции Хунань погибли пять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
Кроме того, еще 19 человек получили травмы, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
На востоке Китая в результате наводнения погибли семь человек
Сход селя произошел 1 июля в деревне Цзута уезда Нинсян в результате непрекращающихся с пятницы проливных дождей. В некоторых районах уезда количество выпавших за сутки осадков превысило 200 мм.
Из-за наводнения было нарушено транспортное сообщение и телекоммуникации, уровень воды в местных водохранилищах и реках превысил опасную отметку.
Пятнадцать человек стали жертвами масштабного наводнения в Китае
Напомним, ранее сообщалось, что в Китае в результате наводнений пострадали более 5 млн человек.
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