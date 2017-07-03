В Китае в результате схода селевого потока погибли пять человек (фоторепортаж)

10:31, 3 июля 2017
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В результате схода селевого потока в китайской провинции Хунань погибли пять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Кроме того, еще 19 человек получили травмы, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

На востоке Китая в результате наводнения погибли семь человек

Сход селя произошел 1 июля в деревне Цзута уезда Нинсян в результате непрекращающихся с пятницы проливных дождей. В некоторых районах уезда количество выпавших за сутки осадков превысило 200 мм.

Из-за наводнения было нарушено транспортное сообщение и телекоммуникации, уровень воды в местных водохранилищах и реках превысил опасную отметку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае в результате наводнений пострадали более 5 млн человек.

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