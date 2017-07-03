В Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 200 населенных пунктов

09:28, 3 июля 2017
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По состоянию на утро 3 июля в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 215 населенных пунктов.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС
Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, в Сумской области обесточены 109 н. п., Черкасской – 76 н. п., Кировоградской – 17 н. п., Киевской – 9 н. п. и Черниговской – 4 н. п.

1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек (из них 1 ребенок), по предварительным данным произошло падение 640 деревьев, повреждено 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.

Напомним, в понедельник, 3 июля на западе Украины пройдут дожди, во многих регионах похолодает.

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