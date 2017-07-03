В Киеве сегодня без осадков, днем до +23°

08:30, 3 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 3 июля в столице без осадков, днем до +23°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 4.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:51, а зайдет в 21:12. 

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 июля на западе Украины пройдут дожди, во многих регионах похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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