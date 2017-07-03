Сегодня во многих регионах Украины похолодает, на западе пройдут дожди (карта)

08:05, 3 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 3 июля на западе Украины пройдут дожди, во многих регионах похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины в понедельник похолодает и пройдут дожди. Днем столбик термометра поднимется до +23°.

В северных областях практически без осадков, температура - до +23°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +31°.

Прогноз на 3 июля / УНИАН
Прогноз на 3 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.

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