Последствия непогоды в Украине: поваленные деревья, сорванные крыши и обесточены населенные пункты (фото)

Районные и городские администрации решают вопрос о восстановлении кровель поврежденных домов частного сектора и социально-бытовой сферы.

Бригады облэнерго возобновили электроснабжение 366 населенных пунктов / фото dsns.gov.ua

Бригады облэнерго возобновили электроснабжение 366 населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды 1 июля.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, осталось возобновить электроснабжение 379 населенных пунктов в шести областях Украины, а именно: в Сумской - 167 н.п., в Черкасской - 99 н.п., в Черниговской - 36 н.п., в Полтавской - 36 н.п, в Киевской - 28 н.п. и в Кировоградской - 16 н.п.

Работники коммунальных служб и подразделений ГСЧС убирали деревья, поваленные ветром.

Районные и городские администрации решают вопрос о восстановлении кровель поврежденных домов частного сектора и социально-бытовой сферы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро в шести областях Украины в результате непогоды были обесточены 745 населенных пунктов.

В Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областях из-за непогоды пострадали 17 человек (из них один ребенок), были повалены 640 деревьев, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.