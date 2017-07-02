Новая неделя начнется с мощных гроз на западе, а восток будет страдать от жары
Средняя температура воздуха до +27. В Киеве сохранится сухая и жаркая погода.
Погода в понедельник, 3 июля, на большей части территории Украины будет сухой, однако в западных обласях пройдут дожди с грозами. Средняя температура воздуха до +27. В Киеве сохранится сухая и жаркая погода.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в западных областях будет прохладно, температура воздуха прогреется до +18 ... +23. Возможны дожди с грозами. Восточные области ожидает жаркая погода, столбики термометров поднимут до +30 и выше.
В Киеве 3 июля сохранится сухая погода, температура прогреется до +25 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 3 июля, в городах Украины:
В ближайшие сутки жара в Украине немного спадет - Укргидрометцентр
Ужгород – ночью +12 ... + 14, днем +22 ... + 24 и сильный дождь с грозой
Львов – ночью +11 ... + 13, днем + 20 ... + 22 и сильный дождь с грозой
Ивано-Франковск – ночью +12 ... + 14, днем + 20 ... + 22 и сильный дождь с грозой
Тернополь – ночью +11 ... + 13, днем + 20 ... + 22 и сильный дождь с грозой
Черновцы – ночью +11 ... + 13, днем + 21 ... + 23 и сильный дождь с грозой
Хмельницкий – ночью +12 ... + 14, днем +22 ... + 24 и сильный дождь с грозой
Луцк – ночью +12 ... + 14, днем + 20 ... + 22 и сильный дождь с грозой
Ровно – ночью +11 ... + 13, днем + 21 ... + 23 и сильный дождь с грозой
Житомир – ночью +11 ... + 13, днем +22 ... + 24
Винница – ночью +14 ... + 16, днем + 24 ... + 26
Одесса – ночью +17 ... + 19, днем + 27 ... + 29
Николаев – ночью +17 ... + 19, днем + 28 ... + 30
Херсон – ночью +18 ... + 20, днем + 28 ... + 30
Симферополь – ночью +19 ... + 21, днем + 29 ... + 31
Кропивницкий – ночью +13 ... + 15, днем + 24 ... + 26
Черкассы – ночью +13 ... + 15, днем + 24 ... + 26
Чернигов – ночью +13 ... + 15, днем + 24 ... + 26
Сумы – ночью +14 ... + 16, днем + 24 ... + 26
Полтава – ночью +15 ... + 17, днем + 24 ... + 26
Днепр – ночью +15 ... + 17, днем + 24 ... + 26
Запорожье – ночью +19 ... + 21, днем + 27 ... + 29
Донецк – ночью +19 ... + 21, днем + 29 ... + 31
Луганск – ночью +19 ... + 21, днем + 29 ... + 31
Харьков – ночью +18 ... + 29, днем + 27 ... + 29
Киев – ночью +14 ... + 16, днем +23 ... + 25
Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°