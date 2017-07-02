Новая неделя начнется с мощных гроз на западе, а восток будет страдать от жары

Средняя температура воздуха до +27. В Киеве сохранится сухая и жаркая погода.

В западных обласях пройдут дожди с грозами / фото УНИАН

Погода в понедельник, 3 июля, на большей части территории Украины будет сухой, однако в западных обласях пройдут дожди с грозами. Средняя температура воздуха до +27. В Киеве сохранится сухая и жаркая погода.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в западных областях будет прохладно, температура воздуха прогреется до +18 ... +23. Возможны дожди с грозами. Восточные области ожидает жаркая погода, столбики термометров поднимут до +30 и выше.

В Киеве 3 июля сохранится сухая погода, температура прогреется до +25 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 3 июля, в городах Украины:

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Ужгород – ночью +12 ... + 14, днем +22 ... + 24 и сильный дождь с грозой

Львов – ночью +11 ... + 13, днем + 20 ... + 22 и сильный дождь с грозой

Ивано-Франковск – ночью +12 ... + 14, днем + 20 ... + 22 и сильный дождь с грозой

Тернополь – ночью +11 ... + 13, днем + 20 ... + 22 и сильный дождь с грозой

Черновцы – ночью +11 ... + 13, днем + 21 ... + 23 и сильный дождь с грозой

Хмельницкий – ночью +12 ... + 14, днем +22 ... + 24 и сильный дождь с грозой

Луцк – ночью +12 ... + 14, днем + 20 ... + 22 и сильный дождь с грозой

Ровно – ночью +11 ... + 13, днем + 21 ... + 23 и сильный дождь с грозой

Житомир – ночью +11 ... + 13, днем +22 ... + 24

Винница – ночью +14 ... + 16, днем + 24 ... + 26

Одесса – ночью +17 ... + 19, днем + 27 ... + 29

Николаев – ночью +17 ... + 19, днем + 28 ... + 30

Херсон – ночью +18 ... + 20, днем + 28 ... + 30

Симферополь – ночью +19 ... + 21, днем + 29 ... + 31

Кропивницкий – ночью +13 ... + 15, днем + 24 ... + 26

Черкассы – ночью +13 ... + 15, днем + 24 ... + 26

Чернигов – ночью +13 ... + 15, днем + 24 ... + 26

Сумы – ночью +14 ... + 16, днем + 24 ... + 26

Полтава – ночью +15 ... + 17, днем + 24 ... + 26

Днепр – ночью +15 ... + 17, днем + 24 ... + 26

Запорожье – ночью +19 ... + 21, днем + 27 ... + 29

Донецк – ночью +19 ... + 21, днем + 29 ... + 31

Луганск – ночью +19 ... + 21, днем + 29 ... + 31

Харьков – ночью +18 ... + 29, днем + 27 ... + 29

Киев – ночью +14 ... + 16, днем +23 ... + 25