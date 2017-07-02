Из-за субботней непогоды в Украине пострадали 17 человек

Среди пострадавших - четырехлетний ребенок.

Летняя гроза вызвала определенные неприятности / Фото УНИАН

Как сообщает ГСЧС, 1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 745 населенных пунктов в 6 областях: Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Черниговской, больше всего - в Сумской. К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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На территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей в результате непогоды пострадало 17 человек, в том числе один четырехлетний ребенок в Сумской области.

По предварительным данным произошло падение 640 деревьев, повреждено 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.

К ликвидации последствий ненастья от ГСЧС было привлечено 210 человек личного складута 45 единиц техники.