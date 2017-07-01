В Швейцарии произошло самое сильное землетрясение за последние 10 лет

При этом значительного ущерба землетрясение не принесло.

Полиция получила порядка 30 сообщений от граждан / Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в субботу в швейцарском кантоне Во. Об этом сообщает Швейцарская сейсмологическая служба, пишут "РИА Новости".

Землетрясение произошло в 10.10 у подножья гор в швейцарском кантоне Во, недалеко от населенного пункта Шато д'Э, в полутора часах езды от Женевы. Жители отмечают, что подземные толчки ощущались в районе от города Веве до Фрибура. Полиция кантона получила порядка 30 сообщений от граждан, однако значительного ущерба землетрясение не принесло.

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Отмечается, что землетрясения в Швейцарии не редкость, но это стало наиболее сильным за последние 10 лет.

Напомним, ранее в Японии произошло мощное землетрясение.