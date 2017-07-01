В ближайшие сутки жара в Украине немного спадет - Укргидрометцентр
По состоянию на 9:00 субботы, 1 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-29 °, в районе Приморского 17 °; в Днепре возле Киева 23 °.
В ближайшие сутки, 2 июля, жара в западных, северных и центральных областях Украины немного спадет. Жаркая воздушная масса отойдет на юг и восток, сообщает Укргидрометцентр.
Так, по сообщениям, в центральных регионах, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с. В западных и северных областях пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-22 °, в северных и западных областях 13-18 °; днем 23-28 °, на юго-востоке Украины 30-35 °; во Львовской, Волынской и Ровенской областях прохладно: 18-23 °.
Погода на выходные: в Украине будет жарко, в субботу местами пройдут дожди (карта)
В Киеве 2 июля ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 16-18 °, днем 25-27 °.
В Украине 3 июля без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °, днем 24-26 °.
По состоянию на 9:00 субботы, 1 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-29 °, в районе Приморского 17 °; в Днепре возле Киева 23 °.
Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°