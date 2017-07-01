В Киеве ожидается гроза и шквалы 15-20 м/с

17:26, 1 июля 2017
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.

фото Алексей Лымаренко
В столице ожидается гроза и шквалы / фото Алексей Лымаренко

В ближайший час с удержанием до конца суток в столице ожидается гроза и шквалы 15-20 м/сек.

Об этом предупреждают в Украинском гидрометцентре.

Как напомнили в Киевской городской государственной администрации, в случае усиления ветра нужно все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Спасатели предупреждают о грозе в Украине

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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